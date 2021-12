VfL Bochum-Union Berlino | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sfidandosi per la prima volta in assoluto in Bundesliga, VfLBerlin si incontrano oggi sabato 18 dicembre al Ruhrstadion. Separati da quattro punti e quattro posti in classifica dopo il turno infrasettimanale, i padroni di casa hanno perso solo una volta in casa questa stagione, quindi saranno fiduciosi di colmare il divario con i loro ospiti dalla capitale. Il calcio di inizio di VfLè previsto alle 15:30 Prepartita VfL: a che punto sono le de squadre? VfLUna serie impressionante di cinque vittorie su otto partite potrebbe essere stata minata da una battuta d’arresto contro la lottante Arminia Bielefeld martedì sera, ma ilrimane comunque ...