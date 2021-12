Variante Omicron, premier Francia: “Si diffonde a velocità della luce” (Di sabato 18 dicembre 2021) La Variante Omicron “si sta diffondendo alla velocità della luce” in Europa e all’inizio dell’anno potrebbe diventare “dominante” in Francia. L’allarme è stato lanciato dal premier francese Jean Castex. Circa il 10 per cento dei nuovi casi di coronavirus in Francia si sospetta che sia riconducibile alla Variante Omicron, ha detto il ministro della Salute Olivier Veran, definendo la Omicron ”molto, molto, molto più contagiosa della Variante Delta. Si riproduce estremamente velocemente”. In Francia sarà possibile vaccinare contro il coronavirus i bambini dai 5 agli 11 anni a partire dal pomeriggio di mercoledì ”se ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) La“si stando alla” in Europa e all’inizio dell’anno potrebbe diventare “dominante” in. L’allarme è stato lanciato dalfrancese Jean Castex. Circa il 10 per cento dei nuovi casi di coronavirus insi sospetta che sia riconducibile alla, ha detto il ministroSalute Olivier Veran, definendo la”molto, molto, molto più contagiosaDelta. Si riproduce estremamente velocemente”. Insarà possibile vaccinare contro il coronavirus i bambini dai 5 agli 11 anni a partire dal pomeriggio di mercoledì ”se ...

