Una gru è crollata su un palazzo a Torino | morti 2 operai | 4 i feriti

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru èsu un, in via Genova. Il bilancio al momento è di due, entrambiimpegnati nelle operazioni di montaggio della struttura. Ci sono anche quatto, di cui uno in condizioni gravi, trasportato al Cto. La gru si è piegata su se stessa mentre veniva costruita con l’aiuto di un’altra gru, ed è andata a sbattere – secondo quanto riporta Adnkronos – contro un edificio di sette piani all’altezza del civico 107, che non avrebbe subito danni rilevanti. “Abbiamo sentito un forte boato – racconta una residente della zona – e ci siamo affacciati sul balcone, abbiamo visto la gru stesa lungo la strada. È stato terribile”. Secondo i vigili del fuoco, accorsi immediatamente, sotto la struttura metallica sarebbero finiti tre, ...

Dramma stamane a Torino doveedile, posizionata in un cantiere del capoluogo piemontese, è crollata, causando anche vittima . L'episodio si è verificato di preciso in via Genova, in un palazzo dove la stessaera ...C'èseconda vittima nel crollo delladi via Genova, a Torino. Lo rende noto il 118. Si tratterebbe di un altro operaio, impegnato come la prima vittima nelle operazioni di montaggio della. ...