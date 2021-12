Uà – Uomo di varie età streaming e diretta tv | dove vedere lo show di Baglioni

(Di sabato 18 dicembre 2021) , 18 dicembre Questa sera, sabato 18 dicembre 2021, su Canale 5 alle ore 21,45 va in onda Uà –dietà, l’ultima puntata del lifeper la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio. Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Tre serate evento uniche e irrinunciabili tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti.Uà –dietà intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In ...

ClaudioBaglioni : A UÀ - UOMO DI VARIE ETÀ su Canale 5 @NaliOfficial #VittoriaPuccini @RafRiefoli @UmbertoTozzi #uomodivarieetà… - ClaudioBaglioni : A UÀ - UOMO DI VARIE ETÀ su Canale 5 @CarmenConsoli #MonicaGuerritore @LucaBizzarri @paolokessisoglu… - ClaudioBaglioni : A UÀ - UOMO DI VARIE ETÀ su Canale 5 @AchilleIDOL @paolaturci @ZuccheroSugar #uomodivarieetà #uà #canale5… - LorenzoMainieri : Uà - Uomo di Varie Età: alle 21:40 su Canale Cinque con @ClaudioBaglioni - _Sport_Calcio_ : In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #Uà - #Uomodivarieetà, il life-show per la tv ideato, scritto e… -

Uà -dietà, flop per Claudio Baglioni da conduttore? Alessandro Cecchi Paone: 'Lo hanno convinto di essere grande' E' forse il più grande interpreta che la musica italiana ha avuto da offrire ...
18 dic 2021 - Sul palco insieme al cantautore romano ci saranno Cocciante, Concato, Mannoia, Nannini e molti altri ...