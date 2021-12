Tragedia a Biella | il questore Gianni Triolo si toglie la vita nel suo ufficio'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Un dramma al momento inspiegabile e sul quale sono già in corso accertamenti.in Questura a. Questa mattina ilsi è tolto lain. Sulla notizia al ...

BIELLA – Il questore di Biella Gianni Triolo, 60 anni, si è tolto la vita sparandosi nel suo ufficio con la pistola d’ordinanza. La tragedia si è consumata questa mattina. A fare la macabra scoperta è ...Per togliersi la vita Triolo ha usato la pistola d’ordinanza, a ritrovare il corpo è stata la donna delle pulizie. Il questore avrebbe lasciato un messaggio per spiegare il suo gesto di cui però non s ...