Se lascia | mi ritiro anche io La minaccia di Max Verstappen | altro terremoto per la Formula 1

(Di sabato 18 dicembre 2021) Non solo Lewis Hamilton. OraMax" ildalla1. Il campione del mondo Red Bull, infatti, spiega chiaro e tondo che lascerebbe il circus se non ci fosse Gianpiero Lambiase, il suo ingegnere di pista. Insomma, una enorme dichiarazione di stima,se è difficile credere che senza Lambiase super-Max davvero lascerebbe il circus. Lambiese, doppia cittadinanza inglese e italiana, ha esordito in F1 con la Jordan nel 2005 rimanendo all'interno del team britannico per un decennio che ha visto la ex-Jordan cambiare diverse volte nome. Nella sua carriera ha seguito Giancarlo Fisichella, Vitantonio Liuzzi, Paul Di Resta e poi Sergio Perez. Nel 2015 il passaggio in Red Bull dove è stato affiancato a Daniil Kvyat, poi dal 2016 il rapporto con ...

Ultime Notizie dalla rete : lascia ritiro

Lewis Hamilton si è preso alcuni giorni di riflessione, isolandosi e valutando un suo possibile ritiro. Momenti di grande incertezza in casa Mercerdes, che non sa ancora se nella prossima stagione pot ...Max Verstappen è convinto che Lewis Hamilton abbia tutte le buone ragioni per continuare a correre, lasciando perdere l'idea del ritiro ...