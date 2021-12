Sampdoria - Venezia | intriga la ' combo' 1X più Over 1 | 5

(Di sabato 18 dicembre 2021)dopo le prime 17 giornate di campionato sono distanti solamente due punti in classifica. I blucerchiati a Marassi hanno conquistato lo stesso numero punti dei veneti in trasferta (...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - Fantacalcio : Sampdoria-Venezia: la conferenza stampa di D'Aversa - sinirb : Errebi: Venezia FC: Sampdoria – Venezia, Zanetti: “Cercher... - junews24com : Zanetti torna sul pari con la Juventus: «Siamo stati bravi a fare una cosa» - - Luxgraph : Sampdoria-Venezia, i blucerchiati partono favoriti -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Venezia

dopo le prime 17 giornate di campionato sono distanti solamente due punti in classifica. I blucerchiati a Marassi hanno conquistato lo stesso numero punti dei veneti in trasferta (...... Inter punti 43*, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus, Roma e Lazio* 28, Empoli 26, Bologna 24, Verona e Sassuolo 23, Torino 22,18, Udinese 17,16, Spezia 12, ...Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa, tornando sul pareggio con la Juventus Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria Venezia, Paolo Zanetti è tornat ...La squadra allenata da Roberto D'Aversa dopo aver vinto il derby con il Genoa ha le carte in regola per conquistare almeno un punto ...