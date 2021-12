Rione Traiano | in manette artigiano dei botti natalizi

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Rione Traiano, Carabinieri scoprono 207 ordigni pericolosissimi in un appartamento. ... -… - NapoliToday : #Cronaca Botti pericolosi al Rione Traiano: la scoperta - cronachecampane : Botti pericolosi in casa: arrestato fuochista artigiano al rione Traiano #bottipericolosi #cronacanapoli #Napoli - Fuser1981 : @SpudFNVPN Me par o rione Traiano 30 anni fa ?????? - selavyd : Ho visto un film chiamato Selfie ambientato a Rione Traiano (Napoli), è girato con un iPhone da dei ragazzi su rich… -

Ultime Notizie dalla rete : Rione Traiano

NapoliToday

I militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di materiale pirotecnico artigianale un 40enne incensurato delgià noto alle forze dell'ordine. I fatti: I ...Iniziano i sequestri di fuochi d'artificio. In azione i carabinieri che hanno fermato un 40enne incensurato in via Tertuliano al. Inizialmente, l'uomo è stato bloccato a bordo del suo scooter per una perquisizione: nelle sue tasche aveva 'solo' un petardo. Ma non uno qualunque. Un candelotto artigianale, non di ...In casa rinvenuti e sequestrati 207 esplosivi artigianali suddivisi in 6 diverse specialità per un peso complessivo di 8 chilogrammi.NAPOLI, RIONE TRAIANO - I militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di materiale pirotecnico artigianale un 40enne incensurato del rione Traiano già noto alle forze dell ...