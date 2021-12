Prima era tutto un ormone | ora è finito tutto | nozze e disgrazia | la dolorosa confessione di Elettra Lamborghini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Le conseguenze del matrimonio. Anche per, l'ereditiera e cantante convolata acol deejay Afrojack, ormai più di un anno fa. E a parlare di queste conseguenze è direttamente la mitica, che si confida in un'intervista al settimanale Grazia, in cui spiega che dopo il "sì" il suo sex appeal sarebbe crollato. Già, non otterrebbe più le attenzioni di una volta... "Tesoro, non mi si fila più nessuno - ha spiegato senza troppi giri di parole -. Da quando sono sposata è. Non rilascio più il feromone femminile.ero tutta un, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una femminona, ma mi notano di meno", sospira. Poi, però, ammette che è il suo stesso ...