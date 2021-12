Obbligo Green pass per Studenti, Sasso si Oppone: un’Idea Malsana che non Meriterebbe Nemmeno un Commento (Di sabato 18 dicembre 2021) Circola la proposta di introdurre l’Obbligo di Green pass per gli Studenti. Il sottosegretario all’Istruzione Sasso si Oppone fermamente all’idea. “Irricevibile la proposta di alcuni sindaci, per lo più di ... Leggi su youreduaction (Di sabato 18 dicembre 2021) Circola la proposta di introdurre l’diper gli. Il sottosegretario all’Istruzionesifermamente all’idea. “Irricevibile la proposta di alcuni sindaci, per lo più di ...

Agenzia_Ansa : Scatta da domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, pronta la circolare con le indicazioni per i contr… - consolesvizzIT : Dal 17 al 20 dicembre 2021 vi aspetto per la terza edizione del Festival Cinema Svizzero Contemporaneo a #Milano ??… - RobertoBurioni : @RobiVil Obbligo e green pass dono decisioni politiche, quindi tutti abbiamo il diritto dì parlarne. L’efficacia di… - QuelloKeSbrocca : RT @davcarretta: Gentile @Corriere, la Francia non imporrà l’obbligo vaccinale. Trasforma il pass sanitario in pass vaccinale. Cioè fa co… - DriverMattia198 : RT @jimmomo: Il Green Pass ha fallito? Più Green Pass, obbligo surrettizio anche per andare a scuola. Attacco senza precedenti al diritto a… -