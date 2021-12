Manovra sempre più blindata, slitta il voto sugli emendamenti. FdI: “Nessuna visione politica” (Di sabato 18 dicembre 2021) Le votazioni in Senato sulla Manovra, che si preannuncia sempre più blindata, sono ancora congelate in attesa della definizione delle riformulazioni delle proposte di modifica parlamentari, prima fra tutte quella sul Superbonus. Le riunioni della Commissione Bilancio previste per domenica sono infatti state tutte sconvocate. L’ipotesi che prende piede in queste ore che si voti la fiducia sul maxi-emendamento giovedì 23. Sono state sconvocate le sedute di domani della commissione Bilancio del Senato, che avrebbe dovuto iniziare a votare gli emendamenti alla legge di bilancio. L’ennesimo rinvio è dovuto alla necessità della Ragioneria generale dello Stato di esaminare e bollinare le proposte di modifica del Parlamento. Oggi il governo ha presentato l’emendamento alla legge di bilancio sulle delocalizzazioni, insieme ad ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Le votazioni in Senato sulla, che si preannunciapiù, sono ancora congelate in attesa della definizione delle riformulazioni delle proposte di modifica parlamentari, prima fra tutte quella sul Superbonus. Le riunioni della Commissione Bilancio previste per domenica sono infatti state tutte sconvocate. L’ipotesi che prende piede in queste ore che si voti la fiducia sul maxi-emendamento giovedì 23. Sono state sconvocate le sedute di domani della commissione Bilancio del Senato, che avrebbe dovuto iniziare a votare glialla legge di bilancio. L’ennesimo rinvio è dovuto alla necessità della Ragioneria generale dello Stato di esaminare e bollinare le proposte di modifica del Parlamento. Oggi il governo ha presentato l’emendamento alla legge di bilancio sulle delocalizzazioni, insieme ad ...

Manovra sempre più blindata, slitta il voto sugli emendamenti. FdI: "Nessuna visione politica" Il Secolo d'Italia Carrelli vuoti in piazza contro carovita ad Ancona Piazza Pertini ad Ancona 'invasa' dai carrelli della spesa vuoti a simboleggiare che "il potere d'acquisto è sempre più basso e che gli stipendi dopo due anni di crisi medico-sanitaria ed economico-so ...

Manovra, Patuanelli: daremo ascolto ai sindacati Trieste, 18 dic. (askanews) – “Io credo che ci sia una momento di necessaria ripresa del confronto con le parti sociali”. Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli risponden ...

