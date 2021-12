La lettera dei ricercatori a Mattarella e Draghi: “Non siano finanziati i progetti Eni per la cattura di Co2 sui fondali al largo di Ravenna” (Di sabato 18 dicembre 2021) Più di cinquanta docenti universitari e ricercatori ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Mattarella e al premier Mario Draghi, contro l’ipotesi che le risorse del Fondo per della transizione industriale, previsto in manovra e istituito presso il Mise con una dotazione di 150 milioni di euro l’anno dal 2022, vadano a finanziare anche progetti di cattura, sequestro e riutilizzo di Co2 come quello di Eni, sui fondali al largo di Ravenna. Lo hanno fatto con una lettera aperta, nella quale si spiegano le ragioni per le quali l’uso e lo stoccaggio della Co2 (il cosiddetto CCUS, CarbonCapture Use and Storage) non è, secondo i firmatari, una tecnologia “socialmente accettabile”. Pensiero condiviso, tra l’altro, dai deputati di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Più di cinquanta docenti universitari eha rivolto un appello al Presidente della Repubblicae al premier Mario, contro l’ipotesi che le risorse del Fondo per della transizione industriale, previsto in manovra e istituito presso il Mise con una dotazione di 150 milioni di euro l’anno dal 2022, vadano a finanziare anchedi, sequestro e riutilizzo di Co2 come quello di Eni, suialdi. Lo hanno fatto con unaaperta, nella quale si spiegano le ragioni per le quali l’uso e lo stoccaggio della Co2 (il cosiddetto CCUS, CarbonCapture Use and Storage) non è, secondo i firmatari, una tecnologia “socialmente accettabile”. Pensiero condiviso, tra l’altro, dai deputati di ...

Advertising

repubblica : Covid, Ricci: 'Green Pass a scuola per elementari, medie e superiori'. Lettera-appello dei sindaci al governo [di G… - CapaGira : RT @fattoquotidiano: La lettera dei ricercatori a Mattarella e Draghi: “Non siano finanziati i progetti Eni per la cattura di Co2 sui fonda… - fattoquotidiano : La lettera dei ricercatori a Mattarella e Draghi: “Non siano finanziati i progetti Eni per la cattura di Co2 sui fo… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Covid, Ricci: 'Green Pass a scuola per elementari, medie e superiori'. Lettera-appello dei sindaci al governo [di Giovanna… - Lukyluke311 : RT @filippo_nesi: La risposta dei due capiredattori del British Medical Journal al maldestro tentativo di 'fact checking' da parte di Lead… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera dei Quanto tempo ci vuole a decifrare le vostre password? Una password di dodici caratteri con una lettera maiuscola, un numero e un simbolo è quasi ... ma poiché solo la manciata visualizzata sulle tastiere dei computer è comoda da usare, questo aumenta ...

Rimini. Il sindaco al prefetto: 'Profughi via dalla zona mare' "Purtroppo - si legge nella lettera - indipendentemente da ogni altra valutazione di merito, è ... Riteniamo inoltre necessario prevedere una periodica congiunta valutazione degli impatti dei centri di ...

La lettera dei primi bimbi vaccinati contro il Covid: Grazie scienza per il bel regalo di Natale Fanpage.it Quanto tempo ci vuole a decifrare le vostre password? Questo grafico di Statista mostra il tempo impiegato da un computer per decifrare le password. qlhrgte9gr2ciphr4fzkn-dbzzd_tfbfux46mho3jbi; Come si legge nel sito Security.org , a ...

"Conguagli ingiustificati". Gli inquilini contro MM Milano - "Aspettiamo il completamento dei lavori per la riqualificazione energetica, in ritardo di quasi due anni, e in più ci sono arrivate lettere di conguaglio con cifre altissime da pagare. Oltre ...

Una password di dodici caratteri con unamaiuscola, un numero e un simbolo è quasi ... ma poiché solo la manciata visualizzata sulle tastierecomputer è comoda da usare, questo aumenta ..."Purtroppo - si legge nella- indipendentemente da ogni altra valutazione di merito, è ... Riteniamo inoltre necessario prevedere una periodica congiunta valutazione degli impatticentri di ...Questo grafico di Statista mostra il tempo impiegato da un computer per decifrare le password. qlhrgte9gr2ciphr4fzkn-dbzzd_tfbfux46mho3jbi; Come si legge nel sito Security.org , a ...Milano - "Aspettiamo il completamento dei lavori per la riqualificazione energetica, in ritardo di quasi due anni, e in più ci sono arrivate lettere di conguaglio con cifre altissime da pagare. Oltre ...