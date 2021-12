Juric e Verona: 'Partendo da zero, cose fantastiche. La partita? Servirà un Toro più intenso' (Di sabato 18 dicembre 2021) La prima volta non si scorda mai. E, forse, solo domani alle ore 18 scoprirà l'effetto che farà. Per la prima volta, Ivan Juric sta per affrontare il suo ex Verona. "Non sarà una partita come le altre. Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) La prima volta non si scorda mai. E, forse, solo domani alle ore 18 scoprirà l'effetto che farà. Per la prima volta, Ivansta per affrontare il suo ex. "Non sarà unacome le altre.

Advertising

toropuntoit : Juric: “A Verona mi presero subito 16 giocatori, qua spero di essere compreso” - MondoToro_net : ?? Le parole di mister #Juric nella conferenza stampa alla vigilia di #TorinoVerona. #Torino #Verona #MondoToro… - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Verona? Per me non è una partita come le altre': Il tecnico: 'All'Hellas è stato il periodo più bel… - QuiteriaSamuel : RT @CalcioPillole: #Torino, Juric: 'Quello di Verona è stato il periodo più bello della mia vita'. Le parole del tecnico granata in confere… - sportli26181512 : Juric e Verona: 'Partendo da zero, cose fantastiche. La partita? Servirà un Toro più intenso': Juric e Verona: 'Par… -