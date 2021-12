Isola 2022 | primi nomi | si infrange il sogno di Ilary Blasi

(Di sabato 18 dicembre 2021) La Palapa e lo studio hanno iniziato a popolarsi. La prima conferma è stata quella di. L’dei Famosinon ha potuto fare a meno di lei e neanche, a quanto pare, dell’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino. Il cast è invece tutto da decidere, compresi idegli opinionisti per i quali sono sprecate indiscrezioni illustri, come quella dell’arrivo di Ambra Angiolini. Certa, invece, l’assenza di Tommaso Zorzi., Ambra Angiolini non ci sarà Le certezze per l’edizionesono poche. Le prime indiscrezioni sono arrivate direttamente da Casa Chi, con due possibili concorrenti che potrebbero far parte del reality condotto da. Sebbene molto desiderata dalla conduttrice e della ...

Advertising

VelvetMagIta : L'Isola dei Famosi 2022, due nuovi concorrenti e un'opinionista: le trattative #velvet #velvetgossip - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi ha scelto un cast stellare: super indiscrezione - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, vietato fare flop: prime indiscrezioni sul cast bomba - infoitcultura : Isola dei famosi 2022, bomba su Ilary Blasi “Non vuole assolutamente …” - infoitcultura : Ambra Angiolini nel cast de L’Isola dei famosi 2022, Mediaset in pressing per strappare il suo sì -

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2022

dei Famosi: trattative in corso per Alessia Fabiani e Amanda Lear. Lista dei possibili naufraghi. Olga Plachina, olimpionica - Casa Chi Loredana Lecciso, showgirl - Oggi Jasmine Carrisi, ...La seconda è quella che l'autore stesso inaugura: More descrive l'con una tale precisione e ...la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni in prima assoluta dal 20 al 23 gennaioal ...Non si arrestano i gossip su Alex Belli e Delia Duran. I due, dopo essersi ricongiunti dopo l’eliminazione ...Nuovi nomi per l’Isola dei Famosi 2022, stavolta sia per la Palapa sia per lo studio. Si riconferma è la conduttrice Ilary Blasi e l'inviato Massimiliano Rosolino. Il ...