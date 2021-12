Inghilterra, "il ministro David Frost si è dimesso" (Di sabato 18 dicembre 2021) Secondo il quotidiano britannico le dimissioni risalgono a una settimana fa, ma BoJo lo avrebbe convinto a rimanere in carica fino a gennaio. Il contrasto tra il Lord della Brexit e Johnson sarebbe ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Secondo il quotidiano britannico le dimissioni risalgono a una settimana fa, ma BoJo lo avrebbe convinto a rimanere in carica fino a gennaio. Il contrasto tra il Lord della Brexit e Johnson sarebbe ...

