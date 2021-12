Gru crolla su un palazzo, morti e feriti gravi. 118 e vigili del fuoco sul posto (Di sabato 18 dicembre 2021) Tragedia la mattina di sabato 18 dicembre a Torino, precisamente in via Genova, dove si è schiantata a terra una gru utilizzata in un cantiere edile. Due persone sono morte, altre 2 o 3 sono rimaste ferite. Come si legge sull’Ansa, la gru era in fase di montaggio e si è ‘afflosciata’ su se stessa, finendo contro un palazzo all’altezza del civico 107. “Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada – ha raccontato un residente della zona all’agenzia – È stato terribile”. Le vittime accertate sono due, si tratta di operai che stavano lavorando al cantiere. Un terzo uomo, collega delle vittime, è rimasto gravemente ferito. Ci sono anche altri 3 o 4 feriti. Come riportano i quotidiani locali, è la seconda volta in due mesi che un incidente del genere si verifica a Torino. Sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Tragedia la mattina di sabato 18 dicembre a Torino, precisamente in via Genova, dove si è schiantata a terra una gru utilizzata in un cantiere edile. Due persone sono morte, altre 2 o 3 sono rimaste ferite. Come si legge sull’Ansa, la gru era in fase di montaggio e si è ‘afflosciata’ su se stessa, finendo contro unall’altezza del civico 107. “Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada – ha raccontato un residente della zona all’agenzia – È stato terribile”. Le vittime accertate sono due, si tratta di operai che stavano lavorando al cantiere. Un terzo uomo, collega delle vittime, è rimasto gravemente ferito. Ci sono anche altri 3 o 4. Come riportano i quotidiani locali, è la seconda volta in due mesi che un incidente del genere si verifica a Torino. Sul ...

