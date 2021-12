Gli ecologisti tifano virus per “pulire” l’ambiente

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 dicembre 2021) di Matteo Milanesi Premessa a scanso di equivoci, contro i pasdaran dell’ambientalismo e delle politiche green: qualsiasi persona di buon senso è favorevole alla salvaguardia del pianeta; nonché all’introduzione di un pacchetto di politiche ecosostenibili per contenere l’effetto inquinante delle attività umane. Il punto centrale è chiarire quali mezzi debbano essere utilizzati per raggiungere il fine. Se la soluzione è quella di rifiutare l’industria, la tecnica, la produttività, l’automotive – uno dei pochi settori in cui il nostro continente mantiene il primato – per una mobilità fatta solo di biciclette e monopattini; oppure quella di intraprendere vie alternative al capitalismo liberale – come vorrebbero molti progressisti – in nome di un sistema pianificato sull’intervento della mano pubblica, allora è necessario offrire soluzioni alternative, in grado di conciliare ambientalismo ...