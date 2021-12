Advertising

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - MassoniSerafino : @RigolliMilena ADRIANA VOLPE & GIANCARLO MAGALLI - MassoniSerafino : GIANCARLO MAGALLI PERDE ADRIANA VOLPE VINCE -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Magalli

Adriana Volpe , fresca vincitrice della causa contro, ha commentato tale vicenda al Grande Fratello Vip . L'opinionista del reality, in apertura di puntata, è stata protagonista di un breve siparietto con tanto di frecciatine con Sonia ...Continua la guerra tra, il noto conduttore e l'attuale opinionista del Grande fratello vip 6, ovvero Adriana Volpe . I due sembra che ormai da diversi anni si stiano facendo la guerra per delle diatribe ...Ad oggi, la sentenza è stata emessa, e Giancarlo Magalli è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti della collega. Siamo tutti a conoscenza della furiosa lite scatenatasi tra Giancarl ...Giancarlo: il post contro Adriana Volpe e Alfonso Signorini. É di oggi la notizia che vede Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe, come ha deciso il Tri ...