Gazidis: “Addio Donnarumma? Non amo parlare del passato” | News (Di sabato 18 dicembre 2021) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista in cui ha risposto anche ad una domanda sull'Addio di Donnarumma Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 dicembre 2021) Ivan, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista in cui ha risposto anche ad una domanda sull'di

Advertising

infoitsport : Gazidis torna sull'addio di Donnarumma: 'La forza del club è nel collettivo, non nel singolo' - sportli26181512 : Gazidis torna sull'addio di Donnarumma: 'La forza del club è nel collettivo, non nel singolo': Nell'intervista rila… - MilanNewsit : Gazidis torna sull'addio di Donnarumma: 'La forza del club è nel collettivo, non nel singolo' - infoitsport : Gazidis e l'addio di Donnarumma: 'La forza di un club non è nel singolo, ma nel collettivo' - notizie_milan : Gazidis: “Addio Donnarumma? Non dipendiamo da un singolo” -