False vaccinazioni: confermato il sequestro dei Green pass. Coinvolti tre esponenti di Fratelli d’Italia (Di sabato 18 dicembre 2021) Il tribunale di Ravenna ha rigettato la richiesta di dissequestro del Green pass per tre persone che erano state vaccinate da Mauro passarini , il medico arrestato a novembre con l’accusa di avere simulato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 18 dicembre 2021) Il tribunale di Ravenna ha rigettato la richiesta di disdelper tre persone che erano state vaccinate da Mauroarini , il medico arrestato a novembre con l’accusa di avere simulato...

Ansa_ER : False vaccinazioni: confermato il sequestro dei Green pass. Certificati sospesi anche a tre esponenti di Fratelli d… - micaleafacchini : RT @colella_aniello: @Armandoann4 @micaleafacchini @CottarelliCPI Anche io!!! Personalmente vorrei inoculare il siero ai vip! Ma sappiamo c… - colella_aniello : @Armandoann4 @micaleafacchini @CottarelliCPI Anche io!!! Personalmente vorrei inoculare il siero ai vip! Ma sappiam… - aldo_rovi : RT @paola124291: @liliaragnar Mah. Per me, tra tante foto vergognose e false di presunte vaccinazioni dei politici, questa foto mi sembra a… - paola124291 : @liliaragnar Mah. Per me, tra tante foto vergognose e false di presunte vaccinazioni dei politici, questa foto mi s… -