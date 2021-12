Domani a Genova al via la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare (Di sabato 18 dicembre 2021) Mancano meno di 24 ore all’inizio della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che Domani, domenica 19 dicembre, si disputerà nelle acque della costa genovese si tingono dei colori degli antichi galeoni medievali. Si disputa nello specchio acqueo della fascia di rispetto di Prà. La gara si svolge ogni anno ed è ospitata a rotazione in una delle quattro città, l’ultima edizione a Genova è stata nel 2018. Si inizia alle 12 con il posizionamento in tribuna dei figuranti del corteo storico, alle 12.30 parte la Regata, con premiazione dell’equipaggio vincitore alle 13. La storia della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Istituita nel 1955 per ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 18 dicembre 2021) Mancano meno di 24 ore all’inizio dellache, domenica 19 dicembre, si disputerà nelle acque della costa genovese si tingono dei colori degli antichi galeoni medievali. Si disputa nello specchio acqueo della fascia di rispetto di Prà. La gara si svolge ogni anno ed è ospitata a rotazione in unaquattro città, l’ultima edizione aè stata nel 2018. Si inizia alle 12 con il posizionamento in tribuna dei figuranti del corteo storico, alle 12.30 parte la, con premiazione dell’equipaggio vincitore alle 13. La storia dellaIstituita nel 1955 per ...

