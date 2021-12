Coprifuoco a Natale, retroscena sul piano segreto di Mario Draghi e governo: quanto dura e per chi, un incubo (Di sabato 18 dicembre 2021) Nuova stretta in arrivo? È quanto si sta vagliando al governo. I contagi da coronavirus in netta risalita mettono Mario Draghi in allarme e così non è esclusa l'ipotesi di un Coprifuoco. Sì, ma solo per i non vaccinati. Una decisione che guarda direttamente all'Austria, dove il ministro della Salute Wolfang Mueckstein ha annunciato un Natale in quarantena per i No Vax, che dal 24 al 26 dicembre e per la fine dell'anno potranno lasciare casa "solo per visitare una persona cara". Da noi, fa sapere un retroscena de La Stampa, il Coprifuoco potrebbe essere riservato ai non immunizzati e contenuto alle ore di punta dei grandi raduni tra parenti e amici, ossia dalle 19 alle 24 la notte della Vigilia, dalle 12 alle 16 il giorno di Natale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Nuova stretta in arrivo? Èsi sta vagliando al. I contagi da coronavirus in netta risalita mettonoin allarme e così non è esclusa l'ipotesi di un. Sì, ma solo per i non vaccinati. Una decisione che guarda direttamente all'Austria, dove il ministro della Salute Wolfang Mueckstein ha annunciato unin quarantena per i No Vax, che dal 24 al 26 dicembre e per la fine dell'anno potranno lasciare casa "solo per visitare una persona cara". Da noi, fa sapere unde La Stampa, ilpotrebbe essere riservato ai non immunizzati e contenuto alle ore di punta dei grandi raduni tra parenti e amici, ossia dalle 19 alle 24 la notte della Vigilia, dalle 12 alle 16 il giorno die ...

