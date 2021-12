Codice della strada: tutti i limiti di velocità da rispettare (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Codice della strada è cambiato con le ultime norme nel recente decreto infrastrutture. Tuttavia, nulla è cambiato per i limiti di velocità Poche settimane fa è stato approvato il decreto infrastrutture nel quale sono state inserite anche delle novità sul Codice della strada. Tuttavia, nulla è cambiato per quanto riguarda i limiti di velocità L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilè cambiato con le ultime norme nel recente decreto infrastrutture. Tuttavia, nulla è cambiato per idiPoche settimane fa è stato approvato il decreto infrastrutture nel quale sono state inserite anche delle novità sul. Tuttavia, nulla è cambiato per quanto riguarda idiL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

simonebaldelli : Le nostre lunghe battaglie per l'uso corretto degli #autovelox e per la #sicurezzastradale producono i loro frutti.… - fabrizio_franz : M anche se fosse? visto che i limiti sono decisi dal codice in rapporto alla tipologia di strada in qualunque punt… - LucaBalda : Tampone, greenpass, tessera della palestra, codice fiscale, punti fragola esselunga.. - CarloFusaro : Pm o non pm è una scelta che il codice consente alla parte lesa. Se mai in tanti casi ci sono #PM a iosa che di lor… - Pattu1967 : @Vamor711 @RCatuso A codice della strada esiste poi chiaro che ce ne sono pochi e magari o strade poco trafficate -