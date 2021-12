Chi sono la moglie e i figli di Red Canzian (Di sabato 18 dicembre 2021) Ecco : celebre cantante e polistrumentista italiano, noto principalmente per essere stato bassista e voce dei Pooh. Red Canzian è un compositore, cantante e polistrumentista italiano di grande successo, conosciuto soprattuto per essere stato bassista e voce dei Pooh dal 1973 al 2016. Il musicista è attualmente sposato con Beatrice 'Bea' Niederwieser e ha avuto una figlia, Chiara, con la sua prima moglie: Delia Gualtiero. Prima di sposare la Gualtiero e di mettere al mondo Chiara il polistrumentista ha avuto relazioni con alcune delle più famose artiste italiane di sempre: Marcella Bella (1973), Patty Pravo (1976), Loredana Bertè (1977), Mia Martini e Serena Grandi. Il matrimonio con Delia è arrivato nel 1986 e i due hanno avuto … Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) Ecco : celebre cantante e polistrumentista italiano, noto principalmente per essere stato bassista e voce dei Pooh. Redè un compositore, cantante e polistrumentista italiano di grande successo, conosciuto soprattuto per essere stato bassista e voce dei Pooh dal 1973 al 2016. Il musicista è attualmente sposato con Beatrice 'Bea' Niederwieser e ha avuto unaa, Chiara, con la sua prima: Delia Gualtiero. Prima di sposare la Gualtiero e di mettere al mondo Chiara il polistrumentista ha avuto relazioni con alcune delle più famose artiste italiane di sempre: Marcella Bella (1973), Patty Pravo (1976), Loredana Bertè (1977), Mia Martini e Serena Grandi. Il matrimonio con Delia è arrivato nel 1986 e i due hanno avuto …

