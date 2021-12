Basket | Serie A 2021-2022 | Tortona continua a stupire | battuta la Reyer Venezia

Advertising

RaiSport : ?? #Tortona vince l'anticipo, #Venezia battuta 77-65 #Macura top scorer assieme ai lagunari #Daye e #Watt ??… - sportface2016 : #Basket, #SerieA1 2021/2022: #TortonaVenezia 77-65, cronaca e tabellino - Nutizieri : Serie A1 Femminile, la Virtus Bologna cade in casa contro il Geas Sesto San Giovanni - zazoomblog : LIVE – Tortona-Venezia 73-61 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Tortona-Venezia #73-61 #Serie… - zazoomblog : LIVE – Tortona-Venezia 50-54 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Tortona-Venezia #50-54 #Serie -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Eurosport IT

... alle ore 20:00 di sabato 18 dicembre : rappresenta l'anticipo nella 12giornata del campionato diA1 2021 - 2022. Per entrambe le squadre c'è voglia e necessità di riscatto, visto che ...Difficile impegno domenicale nellaB difemminile per la Domus Mulieris, attesa dalla proibitiva trasferta nell'impianto delle Panthers Roseto, attuale capolista del girone con un bilancio di sei vittorie e una sola ...E’ Tortona ad aggiudicarsi l’anticipo della dodicesima giornata di Serie A di basket. La squadra di coach Ramondino batte la Reyer Venezia per 77-65 ed aggancia così l’Happy Casa Brindisi a quota 12 ...La Bertram Derthona Tortona ha superato l'Umana Reyer Venezia per 77-65, al termine della disputa valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Successo significativo per la co ...