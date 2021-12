Ballando con le Stelle | chi vince? Cosa dicono i pronostici ed i sondaggi

(Di sabato 18 dicembre 2021) Questa sera Milly Carlucci chiuderà l’edizione più pop dicon ledecretando il vincitore e la domanda, a poche ore dalla diretta, è solo una: chirà? In finale sono arrivati Morgan con Alessandra Tripoli; Federico Fashion Style con Anastasia Kuzmina; Arisa con Vito Coppola; Sabrina Salerno con Samuel Peron; Valeria Fabrizi con Giordano Filippo e Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale, quest’ultima tornata in gioco durante la serata dei ripescaggi. Chi? Secondo ionline la coppia favorita potrebbe essere quella composta da Arisa e Vito Coppola, seguita da Bianca Gascoigne che col suo Simone Di Pasquale era stata ingiustamente eliminata nel corso della competizione e poi ripescata in extremis. Seguono Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Lei, 85 anni suonati, è la vera ...

La Bellucci, la scorsa settimana è stata ballerina per una notte ale Stelle. Mara Venier a Domenica In intervista Zucchero: ecco le anticipazioni del prossimo 19 dicembre Ma oltre alla ...La sedicesima edizione dile Stelle sta per incoronare il suo vincitore . Nella prima serata di oggi, 18 dicembre, su Rai1 andrà in scena l'ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci . Chi vincerà? ...Ballando con le stelle 2021 streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Milly Carlucci in onda stasera, sabato 18 dicembre. Le info ...Vincitore Ballando con le Stelle: chi sarà? Pronostico Selvaggia Lucarelli e sondaggi alla vigilia della finalissima del programma.