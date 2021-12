Atalanta - Roma | a sorpresa anche Felix è partito per Bergamo

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - capuanogio : Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO A DISPOSIZIONE CONTRO L'ATALANTA Ha smaltito l'infortunio all'adduttore #SkySport #SkySerieA #SerieA #Zaniolo #Roma - Italian : Scossa a Bergamo: Atalanta-Roma si gioca - ScMotorieSelmi : Scossa a Bergamo: Atalanta-Roma si gioca -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Roma

Nessuna maglia speciale nel match contro la, dopo le polemiche degli ultimi giorni l'ha annunciato che per il match di campionato della 18giornata di campionato scenderà in campo con la classica prima divisa da gioco . ' ...BERGAMO - Contro la, niente maglia natalizia per l'. A seguito delle recenti polemiche, i nerazzurri non indosseranno la casacca scelta per il Christmas Match 2021, dodicesima edizione dell'iniziativa ...Sport - Il ragazzo è voluto partire con tutta la squadra per stare vicino alla squadra, Mourinho è stato ben contento di questa scelta. La Roma fa gruppo anche con questi ... ...L'Atalanta ha deciso: niente maglia speciale per la gara in programma alle 15:00 contro la Roma. La Joma aveva infatti progettato una divisa con lo skyline di Bergamo, peccato che il profilo ...