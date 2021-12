Allegri: "Per vincere serve faticare, se giochi con la puzza sotto il naso perdi" (Di domenica 19 dicembre 2021) La Juventus torna alla vittoria grazie al 2 - 0 in casa del Bologna, ma il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, vuol tenere alto il livello d'attenzione dei suoi. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) La Juventus torna alla vittoria grazie al 2 - 0 in casa del Bologna, ma il tecnico bianconero, Massimiliano, vuol tenere alto il livello d'attenzione dei suoi.

Advertising

forumJuventus : Allegri pre #BolognaJuve: 'Scontro difficile, dobbiamo capire i nostri errori e dare il massimo, abbiamo ancora 21… - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Prima di tutto complimenti alle #JuventusWomen per la qualificazione ai quarti di #UWCL. Domani non sara… - juventusfc : ?? Allegri: «Dobbiamo capire i nostri errori e migliorare anche nella fase realizzativa. Dobbiamo fare il massimo, p… - Anakin77cr : @MariaVarola @Gloriajadore Quindi voi Lippi lo sfanculavate così per chiedere..... Vi siete dimenticati che anche n… - ISarchiapone : @_grazy87 È dall’ultimo anno del primo Allegri che tutto ha cominciato a scricchiolare ma finché alcuni veterani ha… -