VIDEO Inter, con Eriksen è addio: occhio al tesoretto, investimento Scamacca? (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'Inter con l'addio di Christian Eriksen risparmierà una bella cifra. Un tesoretto consistente, che permette al club nerazzurro di tornare sul mercato. Idea Scamacca? Leggi su mediagol (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'con l'di Christianrisparmierà una bella cifra. Unconsistente, che permette al club nerazzurro di tornare sul mercato. Idea

Advertising

FDimarco : Stasera! @Inter ???? #SerieA - Inter : ?? | THE SOUND OF INTER #InterFans, ora è il vostro turno! Per la prima volta nella storia potete scegliere 'The… - Inter : ? | GOAL OF THE MONTH Qual è il gol più bello tra quelli segnati da Prima Squadra, Inter Women e Primavera???? Vot… - iam_camilla98 : RT @90ordnasselA: Il nostro legame sarà forte e indissolubile, sempre. @ChrisEriksen8 @Inter - Bubu_Inter : RT @carlolaudisa: Via #Eriksen, i piani dell'#Inter. Con i risparmi caccia a Scamacca. Su @Gazzetta_it ?? -