Variante Omicron in Europa: chiusure e coprifuoco, regole contro ondata (Di sabato 18 dicembre 2021) La Variante Omicron spaventa l'Europa, i paesi corrono ai ripari con regole, misure e restrizioni. Parole come coprifuoco e lockdown tornano d'attualità. I contagi schizzano praticamente ovunque, con la Gran Bretagna capofila giornaliera con 93mila nuovi casi. A Londra, però, si guarda con soddisfazione all'accelerazione della campagna di vaccinazione: 26,3 milioni di adulti hanno ricevuto la terza dose, praticamente un over 18 su due. Nel Vecchio Continente l'ondata non si ferma: i numeri impressionano, la tenuta degli ospedali preoccupa e i governi varano provvedimenti per arginare l'ondata. I risultati degli studi e delle analisi offrono elementi che alzano l'allerta: Omicron può dribblare parzialmente i vaccini e può reinfettare i guariti.

