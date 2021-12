UN PROFESSORE: GABBANI CANTA SPAZIO TEMPO CON IL CAST, RECORD SOCIAL PER LA SERIE RAI (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oltre 130.000 tweet non è RECORD per una fiction ma qualcosa di straordinario. Rai Fiction conferma la sua supremazia negli ascolti, nei SOCIAL, nell’appeal, nel creare ogni volta un evento e, ancor più importante, nel trovare nuovi talenti, lanciare giovani. Nicolas Maupas, già apprezzato in Mare Fuori, e il debuttante Damiano Gavino, alias Simone e Manuel, incarnano perfettamente questa mission. Per non parlare della sigla, SPAZIO TEMPO, che Francesco GABBANI ha creato apposta per Un PROFESSORE. Oltre 1,5 milioni di visualizzazioni su YouTube ma i numeri sono destinati ad aumentare e proprio SPAZIO TEMPO, splendida canzone che è entrata nel cuore dei 5 milioni di telespettatori che hanno amato la SERIE di Rai1, è stato il regalo ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oltre 130.000 tweet non èper una fiction ma qualcosa di straordinario. Rai Fiction conferma la sua supremazia negli ascolti, nei, nell’appeal, nel creare ogni volta un evento e, ancor più importante, nel trovare nuovi talenti, lanciare giovani. Nicolas Maupas, già apprezzato in Mare Fuori, e il debuttante Damiano Gavino, alias Simone e Manuel, incarnano perfettamente questa mission. Per non parlare della sigla,, che Francescoha creato apposta per Un. Oltre 1,5 milioni di visualizzazioni su YouTube ma i numeri sono destinati ad aumentare e proprio, splendida canzone che è entrata nel cuore dei 5 milioni di telespettatori che hanno amato ladi Rai1, è stato il regalo ...

