Un documentario Rai su Sergio Marchionne | il metodo del maglioncino nero

Sono passati tre anni dalla scomparsa improvvisa del manager teatino Sergio Marchionne, eppure le riflessioni sull'industria italiana – tra futuro e declino – sembrano ancora sospese e controverse come allora. Forse per questo, il documentario "Sergio Marchionne" diretto da Francesco Micciché che va in onda il 17 dicembre alle 21,25 su Rai Tre più che narrare solamente la storia quasi mitologica di un imprenditore, sembra riaccendere le ceneri ignorate delle condizioni del settore. Il documentario va in onda per commemorare e presentare il ritratto dell'imprenditore abruzzese che ha rivoluzionato l'industria più importante d'Italia, ma soprattutto l'uomo che ha spogliato di pregiudizi l'immaginario del top manager. All'anteprima del documentario presso la Casa del ...

