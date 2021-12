Stasera in tv, 17 dicembre 2021: GF Vip e The Voice Senior (Di venerdì 17 dicembre 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 17 dicembre 2021 sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardare Stasera in tv? Programmi TV 17 dicembre 2021 La programmazione serale di venerdì 17 dicembre 2021 è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre la quarta puntata della nuova stagione di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Canale 5, invece, propone un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, con al timone Alfonso Signorini. Quanti desiderano trascorrere la serata con un programma d'informazione, possono optare per il format Quarto grado su Rete 4 oppure Propaganda Live su La7. Se, invece, avete voglia di godervi qualche servizio degno di nota ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 dicembre 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 17sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardarein tv? Programmi TV 17La programmazione serale di venerdì 17è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre la quarta puntata della nuova stagione di The, condotto da Antonella Clerici. Canale 5, invece, propone un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, con al timone Alfonso Signorini. Quanti desiderano trascorrere la serata con un programma d'informazione, possono optare per il format Quarto grado su Rete 4 oppure Propaganda Live su La7. Se, invece, avete voglia di godervi qualche servizio degno di nota ...

Advertising

RaiUno : 'Esci da quel giro.' 'Ce sto a provà Proff.!' La 5^ puntata di #UnProfessore STASERA 9 dicembre alle 21.25 su Rai1… - RaiUno : Quanto ci siamo emozionati la scorsa puntata quando Blanca ha detto questa frase? ?? Appuntamento a STASERA 13 dice… - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 16 Dicembre 2021 - infoitcultura : Film stasera in TV da non perdere venerdì 17 dicembre - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Stasera a #CTCF da @fabfazio ci saranno Miriam Leone, @rivamesta e Luca Marinelli, protagonisti di “Diabolik”, il nuovo… -