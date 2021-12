Scoppia un focolaio Covid con 12 calciatori positivi: interrotti gli allenamenti, rinviate le partite (Di venerdì 17 dicembre 2021) MACERATA - focolaio Covid nel gruppo squadra del Camerino Castelraimondo con 12 calciatori risultati positivi ad inizio settimana. interrotti gli allenamenti e rinviate oramai al 2022 le prossime gare ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 17 dicembre 2021) MACERATA -nel gruppo squadra del Camerino Castelraimondo con 12risultatiad inizio settimana.glioramai al 2022 le prossime gare ...

Advertising

Corriere : Cardiochirurgo opera e poi scopre di essere positivo. Almeno 50 contagiati nell’ospedale di Salerno - robymark1 : RT @autocostruttore: Conegliano, scoppia il focolaio dopo il viaggio ad Assisi. Cluster di 92 persone, uno è in terapia intensiva Indicato… - nhpaolocastelli : RT @autocostruttore: Conegliano, scoppia il focolaio dopo il viaggio ad Assisi. Cluster di 92 persone, uno è in terapia intensiva Indicato… - Fratzen13 : RT @autocostruttore: Conegliano, scoppia il focolaio dopo il viaggio ad Assisi. Cluster di 92 persone, uno è in terapia intensiva Indicato… - GPTurchi : RT @autocostruttore: Conegliano, scoppia il focolaio dopo il viaggio ad Assisi. Cluster di 92 persone, uno è in terapia intensiva Indicato… -