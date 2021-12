Romina Power contro Selvaggia Lucarelli dopo le battute con Al Bano

(Di venerdì 17 dicembre 2021)al vetriolo. In un commento su Instagram a una foto che immortalava Ala Ballando con le Stelle, la cantante ha cercato di prendere le difese dell’ex marito attaccando la giornalista, giurata della trasmissione in onda sulla Rai. «Last nightwas very cheeky and disprectful with you… Silly

Advertising

peppiniellopz : RT @sandra35124994: Romina Power ricorda la sua amica. Aveva completato il ciclo con la terza dose. - fulvioschiavone : @ValentinaBoop Nel sole, con Albano e Romina Power. - manu_lovemusic : Ques è l'anno in cui ognuno arriva al limite della sopportazione. Penso che dopo tanti anni, le persone che hanno s… - PasqualeMarro : #RominaPower all’attacco: scatta contro una donna che non è Loredana - SlavicaT4 : ?? 'Saranda - Okinawa' di Al Bano & Romina Power -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Bah .' AIl post della Smith su Sposini è stato commentato anche da, che tra i commenti ha scritto: ' L'altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te…...si scaglia contro Selvaggia Lucarelli e l'attacca via social. In un commento a una foto in cui Al Bano è immortalato a Ballando con le stelle, la cantante 70enne difende l'ex marito, ...Romina Power al vetriolo contro Selvaggia Lucarelli. In un commento su Instagram a una foto che immortalava Al Bano a Ballando con le Stelle, la cantante ha cercato di prendere le difese ...Romina Power si scaglia contro Selvaggia Lucarelli e l’attacca via social. In un commento a una foto in cui Al Bano è immortalato a Ballando con le stelle, la cantante 70enne difende l’ex marito, fors ...