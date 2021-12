Oggi è un altro giorno, Serena Bortone non riesce a ricordare il nome di un ospite, momenti di grande imbarazzo in studio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone che ha un seguito di pubblico molto importante. In puntata c’è stato un momento di imbarazzo quando la Bortone non è riuscita a ricordare il nome di un ospite che doveva presentare. Vediamo cosa è accaduto. Serena Bortone fa una gaffe: non riesce a ricordare il nome dell’ospite che deve presentare Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno e ospiti erano i Dik Dik, gruppo famosissimo e amatissimo fin dagli anni 60. In studio ... Leggi su cityroma (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata diè unil programma condotto dache ha un seguito di pubblico molto importante. In puntata c’è stato un momento diquando lanon è riuscita aildi unche doveva presentare. Vediamo cosa è accaduto.fa una gaffe: nonildell’che deve presentare Ieri è andata in onda un’altra puntata diè une ospiti erano i Dik Dik, gruppo famosissimo e amatissimo fin dagli anni 60. In...

