NFL – Le partite del weekend di Week 15 2021 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nessun team è in bye Week e tutte le franchigie saranno in campo per i rispettivi impegni di campionato. Il Weekend della Week 15 2021 è ricco di appuntamenti, a cominciare dal match in programma sabato sera. Il 18, alle 22:30 ora italiana, scendono infatti in campo Las Vegas Raiders e Cleveland Browns, per dare il via al quindicesimo Weekend di Regular season. Quali sono le sfide in programma nel Weekend di Week 15? La prima partita della domenica è quella che vede sfidarsi Patriots e Colts, alle ore 2:15 italiane. Il programma di gare prosegue con il consueto turno delle 19:00, con sette sfide fissate per quell'orario. A Philadelphia, gli occhi sono puntati sulla sfida di divisione contro i rivali di ...

