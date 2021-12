Monica Setta | quanto guadagna la conduttrice? Vi sorprenderà

(Di venerdì 17 dicembre 2021)è una delle giornaliste e conduttrici televisiva più conosciute. Negli ultimi anni, la sua casa è stata la Rai. Ma(GettyImages)La carriera diè chiara e palese. Una delle giornaliste più importanti del panorama italiano. Ma non si è fermata solo al mondo della stampa ma ha scritto libri e condotto molti programmi televisivi. Insomma, una professionista a 360 gradi che ha partecipato, soprattutto, alla storia della Rai. Più un personaggio è noto e più si scatena attorno ad esso tutta una serie di curiosità. Come, ad esempio, sapere i guadagni di un determinato personaggio. Questo avviene in tutti gli ambiti. Pensiamo anche allo sport e agli allenatori più noti come Spalletti e ...

Advertising

accapp7 : RT @heronimo1964: @ore14rai2 @RaiDue La Signora Monica Setta (grande giornalista,LEI)ha appena avvalorato la mia tesi…. E anche il condutto… - heronimo1964 : @ore14rai2 @RaiDue La Signora Monica Setta (grande giornalista,LEI)ha appena avvalorato la mia tesi…. E anche il co… - MaugeriAnnaLisa : 24 Agosto 2021 Evento 'Sicilia è Opportunità' Con Salvo Guglielmino, Antonello Piraneo e Sergio Rizzo. Bellissimo r… - lifestyleblogit : Daniele Saladini e Fanny Cadeo nel week end di Rai Isoradio - -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Setta

Io Donna

e la confessione sul suo privato: 'Sono innamorata di un uomo conosciuto per caso' Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale ...Come ogni anno, la maratona Telethon vedrà per tutta la settimana un'ideale staffetta sulle tre reti Rai, con il coinvolgimento delle trasmissioni Uno Mattina in famiglia condotta dae ...Monica Setta e la confessione sul suo privato: "Sono innamorata di un uomo conosciuto per caso" Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata ...Monica Setta, su Instagram, ha effettuato una precisazione in seguito al suo intervento di ieri a 'Unomattina': 'Sono favorevole ai .... Non ne faccio un problema ideologico o morale, ma essenzialment ...