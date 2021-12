L'unico che ha un candidato è Berlusconi: sé stesso (Di venerdì 17 dicembre 2021) C’è un motivo se Enrico Letta, pur sperando che Draghi resti a palazzo Chigi, dice e non dice, auspica la durata del governo ma sempre con prudenza: “Teme – spiega un ministro Pd – che se dice no oggi, si impicca a una posizione che dovrà smentire domani, quando la destra dirà ... “Non volete Berlusconi? E allora Draghi”... E come fa a dire di no?”. E c’è un motivo se Matteo Salvini, prima propone Silvio, poi auspica, con una certa ruvidezza, che “Draghi resti premier” poi una specie di “patto del calendario” per cui se ne riparla tra Natale e Capodanno. E se Luigi Di Maio, diventato più draghiano di Draghi, al tempo stesso invita a lasciar fuori il premier dai giochi politici, dichiarazione buona per tenerlo sia qua oggi, senza escludere il là domani. La verità è che, escluso Draghi medesimo, l’unico che ha un solo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) C’è un motivo se Enrico Letta, pur sperando che Draghi resti a palazzo Chigi, dice e non dice, auspica la durata del governo ma sempre con prudenza: “Teme – spiega un ministro Pd – che se dice no oggi, si impicca a una posizione che dovrà smentire domani, quando la destra dirà ... “Non volete? E allora Draghi”... E come fa a dire di no?”. E c’è un motivo se Matteo Salvini, prima propone Silvio, poi auspica, con una certa ruvidezza, che “Draghi resti premier” poi una specie di “patto del calendario” per cui se ne riparla tra Natale e Capodanno. E se Luigi Di Maio, diventato più draghiano di Draghi, al tempoinvita a lasciar fuori il premier dai giochi politici, dichiarazione buona per tenerlo sia qua oggi, senza escludere il là domani. La verità è che, escluso Draghi medesimo, l’che ha un solo ...

