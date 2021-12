Liverpool da record | è la prima squadra inglese a vincere 2000 partite in Premier League

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Liverpool da record: è la prima squadra inglese a vincere 2000 partite in #PremierLeague - sportface2016 : #Liverpool da record: è la prima squadra inglese a vincere 2000 partite in #PremierLeague - CorJuve : RT @carmenbonvil: Un Inter così splendida non ha paura neanche del Liverpool #barzaghi #SportMediaset Fine del servizio 'GIOCO SPETTACOLA… - AndreaImondi : RT @pilloledirock: Il 14 dicembre 1999 Paul McCartney tornò al Cavern di Liverpool con una super band composta da David Gilmour e Mick Gre… - Cucciolina96251 : RT @carmenbonvil: Un Inter così splendida non ha paura neanche del Liverpool #barzaghi #SportMediaset Fine del servizio 'GIOCO SPETTACOLA… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool record

... che ha visto l'Inter accoppiata prima all'Ajax e poi, nel sorteggio corretto, al), ... I nerazzurri hanno allora nel proprio mirino alcunistorici, relativi alla Serie A e alla propria ...... ma taglia un traguardo daper il calcio inglese . 2000 - Come riportato da Opta , le reti di Diogo Jota, Salah e Alexander - Arnold sono state utili alper scrivere la storia. Il ...Grazie al successo contro il Newcastle, il Liverpool è la prima squadra a toccare quota 2000 vittorie in Premier League.Liverpool shrugged off a coronavirus outbreak to keep their Premier League title challenge on track with a 3-1 win over Newcastle that was lit up by Trent Alexander-Arnold's wonder goal.