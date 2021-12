LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato “rane” d’argento! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03: Non perfetti i due uomini, Zazzeri e Miressi. Il primo conferma di non avere la stessa condizione di Kazan e nuota in avvio 21?13, il secondo non perfetto in partenza che ha chiuso in 21?18. Di Pietro bene, Cocconcelli ha chiuso secondo le sue possibilità 17.02: Oro per il Canada con 1’28?55, secondo posto per l’Olanda, rimontata nel finale con 1’28?61, terzo posto per la Russia con 1’28?97, quinto posto per l’Italia con 1’30?02 17.01: A metà gara Olanda, Canada, Russia 16.59: Queste le nazionali al via nella finale della staffetta 4×50 stile libero mista: Canada, Hong Kong, Olanda, Russia, Italia, Usa, Francia, Svizzera 16.54: Ci sono Zazzeri, Miressi, Di Pietro e Cocconcelli pronti a prendere il via nella staffetta 4×50 stile libero mista. Gli azzurri ci possono provare per le medaglie, anche se Usa, ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03: Non perfetti i due uomini, Zazzeri e Miressi. Il primo conferma di non avere la stessa condizione di Kazan e nuota in avvio 21?13, il secondo non perfetto in partenza che ha chiuso in 21?18. Di Pietro bene, Cocconcelli ha chiuso secondo le sue possibilità 17.02: Oro per il Canada con 1’28?55, secondo posto per l’Olanda, rimontata nel finale con 1’28?61, terzo posto per la Russia con 1’28?97, quinto posto per l’Italia con 1’30?02 17.01: A metà gara Olanda, Canada, Russia 16.59: Queste le nazionali al via nella finale della staffetta 4×50 stile libero mista: Canada, Hong Kong, Olanda, Russia, Italia, Usa, Francia, Svizzera 16.54: Ci sono Zazzeri, Miressi, Di Pietro e Cocconcelli pronti a prendere il via nella staffetta 4×50 stile libero mista. Gli azzurri ci possono provare per le medaglie, anche se Usa, ...

