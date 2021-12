La mobilità sostenibile si impara a scuola con Link4Schools (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gli studenti a scuola di mobilità sostenibile. Entra nel vivo Link4Schools con le prime sessioni formative in presenza che si sono tenute questa mattina presso L’Endofap-Lazio Ente Don Orione di Roma in collaborazione con la Polizia di Stato. L’iniziativa lanciata da Superpedestrian, la tech company nata dall’Mit di Boston che ha progettato il monopattino elettrico Link, oltre agli istituti della Capitale, coinvolge anche quelli di Aprilia e Pomezia dove l’azienda ha già attivato le sessioni online la scorsa settimana (VIDEO – FOTO). Insieme al ministero dell’Istruzione (Edustrada) e Legambiente, anche la Polizia Stradale ha partecipato all’iniziativa con l’obiettivo di incoraggiare l’adozione di modelli di vita virtuosi tra i giovani propensi all’utilizzo del monopattino elettrico. In particolare, Superpedestrian ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gli studenti adi. Entra nel vivocon le prime sessioni formative in presenza che si sono tenute questa mattina presso L’Endofap-Lazio Ente Don Orione di Roma in collaborazione con la Polizia di Stato. L’iniziativa lanciata da Superpedestrian, la tech company nata dall’Mit di Boston che ha progettato il monopattino elettrico Link, oltre agli istituti della Capitale, coinvolge anche quelli di Aprilia e Pomezia dove l’azienda ha già attivato le sessioni online la scorsa settimana (VIDEO – FOTO). Insieme al ministero dell’Istruzione (Edustrada) e Legambiente, anche la Polizia Stradale ha partecipato all’iniziativa con l’obiettivo di incoraggiare l’adozione di modelli di vita virtuosi tra i giovani propensi all’utilizzo del monopattino elettrico. In particolare, Superpedestrian ha ...

