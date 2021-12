Keechant Sewell, chi è la prima donna a capo della polizia di New York (Di venerdì 17 dicembre 2021) La polizia di New York aprirà l'anno con un'importante novità. A guidarla infatti ci sarà Keechant Sewell, prima donna afroamericana ad occupare questo ruolo Chi è Keechant Sewell, la prima donna a capo della polizia di New York su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladi Newaprirà l'anno con un'importante novità. A guidarla infatti ci saràafroamericana ad occupare questo ruolo Chi è, ladi Newsu Donne Magazine.

