Insigne si racconta a Undici | “A Napoli molti non mi hanno compreso”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace.non midel tutto“. Il capitano delLorenzosia Rivista, in un numero speciale dedicato alla città partenopea e in edicola da oggi. “Giocavo in strada, mettevamo dei mattoncini come porte, si sapeva quando si cominciava e non si sapeva quando si finiva. Ci sono andato anch’io alla scuola calcio, miinsegnato molte cose, non quelle che ho imparato per la strada. Quello che era un gioco è diventato strategia. Rispetto a Inghilterra e Spagna, siamo un Paese in cui la tattica domina. Quando gli stranieri arrivano ...