Insigne ci sarà contro il Milan? Le ultime sul capitano

Lorenzo Insigne non sta vivendo il suo miglior momento a Napoli. Le ultime prestazioni ad un livello inferiore rispetto ai suoi standard, unite ai problemi fisici e, soprattutto, ad un rinnovo che non vuol arrivare, non fan altro che mettere pressione al capitano. Domenica a San Siro ci sarà un match chiave per la stagione del Napoli, contro il Milan per mantenere viva la rincorsa ad Inter e Atalanta. Il Mattino, nella sua edizione odierna, si è concentrata sui guai fisici del 10 della Nazionale. Il fastidio al polpaccio si sta valutando giorno dopo giorno, ma ancora non sono arrivate notizie incoraggianti. Insigne non si è allenato in gruppo neanche nella seduta di ieri, per lui solo lavoro in ...

CalcioNapoli24 : - ruotologiacomo : Manolas, Sarri, Higuain,fra poco Insigne,ma chissà di chi sarà la colpa di tutte queste fughe dal Napoli, ma quando… - edi_sers : @sscnapoli De Laurentiis compra giocatori all'altezza e presto.... da 1* in classifica mo finisce tutto a puttane.… - Iollux : Se Insigne non rinnova adesso sarà la rovina. Non perché penso che perdiamo il Messi italiano, ma perché se non rin… - gtogna : @Markoporro10 @Lor_Insigne Ci credo poco Sia che sarà sostituito che bene… Soprattutto senza Champions -