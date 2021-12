Gabriele Rossi pentito di aver partecipato al Grande Fratello Vip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gabriele Rossi si è classificato secondo alla prima edizione del Grande Fratello Vip e per un pelo non ha scippato la vittoria alla ciociara Alessia Macari. Quell’esperienza, tuttavia, l’attore non la ricorda con Grande affetto perché gli avrebbe causato due anni di porte sbattute in faccia e telefoni riattaccati. Secondo la sua teoria, infatti, la Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 17 dicembre 2021)si è classificato secondo alla prima edizione delVip e per un pelo non ha scippato la vittoria alla ciociara Alessia Macari. Quell’esperienza, tuttavia, l’attore non la ricorda conaffetto perché gli avrebbe causato due anni di porte sbattute in faccia e telefoni riattaccati. Secondo la sua teoria, infatti, la

Advertising

BITCHYFit : Gabriele Rossi pentito di aver partecipato al Grande Fratello Vip: “Pagato sulla mia pelle” - Italia_Notizie : Gabriele Rossi preoccupato per Gabriel Garko: “Messo da parte” - Menefreghista97 : Anche Gabriele Rossi afferma che non rifarebbe il gf perché toxic. Si aggiunge alla schiera di ex gieffini. Da quel… - FQMagazineit : Gabriele Rossi preoccupato per Gabriel Garko: “Messo da parte” - occhio_notizie : Gabriele Rossi non rifarebbe il Gf Vip? ''L'ho pagato sulla mia pelle'' #gfvip -