Fabrizio Corona, nuovo amore con Sara Barbieri: «C’è alchimia» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fabrizio Corona è in splendida forma. A dirlo non sono solo le stoccate riservate ad alcuni vip come Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci, ma anche l’ultima storia condivisa su Instagram dall’ex re dei paparazzi accanto al suo nuovo amore. Nello scatto pubblicato sui social Corona si fa immortalare a letto insieme a una misteriosa ragazza Leggi su omgossip.myblog (Di venerdì 17 dicembre 2021)è in splendida forma. A dirlo non sono solo le stoccate riservate ad alcuni vip come Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci, ma anche l’ultima storia condivisa su Instagram dall’ex re dei paparazzi accanto al suo. Nello scatto pubblicato sui socialsi fa immortalare a letto insieme a una misteriosa ragazza

Advertising

infoitcultura : Striscia, Tapiro per Ilary Blasi: “Fabrizio Corona? Forse si è innamorato di me” - ViteAnto : RT @Striscia: Le sparate dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, non sono andate giù a #ilaryblasi che riceve dal nostro @VStaffelli il t… - Caramillax : @LorySmile_TV #Biagio è socio e amico di uno che con Fabrizio Corona è ai ferri corti, perciò non si spiega come no… - Caramillax : @EvaEspo31491090 @ggguore Ho detto che #Gianmaria è sotto contratto con Fabrizio Corona? Non mi pare, ma che ci fos… - Caramillax : @ggguore #Sophie ha che #Gianmaria non le piace, ma deve farselo piacere perché DEVE avere la storiella al #GFVIP,… -