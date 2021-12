Donadoni: “Napoli? L’esonero fu un dispiacere, ho avuto poco tempo per lavorare” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tecnico parla della sua esperienza a Napoli a margine del big match contro il Milan Roberto Donadoni ha rilasciato un’intervista a il Corriere dello … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tecnico parla della sua esperienza aa margine del big match contro il Milan Robertoha rilasciato un’intervista a il Corriere dello … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

