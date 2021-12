Chi è Sonia Bruganelli? Età, altezza, biografia e figli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ecco alcune info e curiosità sull’opinionista del GF Vip 6, Sonia Bruganelli: chi è, l’età, la vita privata e marito e dove seguirla su Instagram e social. Chi è Sonia Bruganelli Nome e Cognome: Sonia BruganelliData di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 47 annialtezza: 1,79 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: produttrice televisivaMarito: Sonia è sposata con Paolo Bonolisfigli: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ecco alcune info e curiosità sull’opinionista del GF Vip 6,: chi è, l’età, la vita privata e marito e dove seguirla su Instagram e social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 47 anni: 1,79 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: produttrice televisivaMarito:è sposata con Paolo Bonolis: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ferraresi_sonia : @augustociardi75 A chi lo dici!!! Ho rischiato di andare dallo psicologo a 15 anni?????????? - GamberiniGemma : @AbbaziaRosa @SBruganelli Sonia deve tenere gli occhi aperti !!! BHE..Potrebbe essere Paolo il prossimo letto e son… - la_seriale : @Ginko_21 E chi è Sonia? ???? - Ottavia31915103 : @SymonykaP @GrandeFratello Bravo bello questo video!!!!! Come si fa a farlo vedere a signorini? Magari in diretta??… - sonia_deaa : Comunque una carognata forte quella di fare decidere il primo in classifica chi mandare in sfida. Siete bastardi ??????? #Amici21 -