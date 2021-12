Calcio: Klopp 'Nessun vantaggio in fermare Premier per coronavirus' (Di venerdì 17 dicembre 2021) "Quando si dovrebbero recuperare le giornate?", si chiede il tecnico dei Reds LIVERPOOL (INGHILTERRA) - fermare la Premier League alla luce della risalita dei contagi non è una grande idea. È quello ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) "Quando si dovrebbero recuperare le giornate?", si chiede il tecnico dei Reds LIVERPOOL (INGHILTERRA) -laLeague alla luce della risalita dei contagi non è una grande idea. È quello ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: Klopp, non vedo vantaggi nel fermare la Premier 'Se il virus scomparisse per primo direi va bene, ma non è così' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Klopp: 'Covid-19? Non vedo vantaggi nel fermare la Premier' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Klopp: 'Covid-19? Non vedo vantaggi nel fermare la Premier' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Klopp: 'Covid-19? Non vedo vantaggi nel fermare la Premier' - apetrazzuolo : LIVERPOOL - Klopp: 'Covid-19? Non vedo vantaggi nel fermare la Premier' -